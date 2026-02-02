Le nuove reclute sono economicamente disperate e molte di loro sono neri e ispanici. Questo emerge da un’analisi del direttore di Jacobin, che sottolinea come le politiche di Trump sulla migrazione siano diventate senza precedenti. Le forze di frontiera stanno cercando di controllare le persone in modo più duro, spesso puntando su chi si trova in condizioni di povertà e vulnerabilità.

“Il modo con cui Trump sta facendo rispettare le lla migrazione è insolito e senza precedenti. È come se i leader europei fossero sulle spiagge della Libia ad applaudire mentre vengono portati via i corpi senza vita dei migranti. Ma a Trump questo non interessa, a lui interessa solo lo spettacolo”. Lo ha detto analizzando l’Ice il direttore di Jacobin, Bhaskar Sunkara, intervistato da Mario Portanova e Salvatore Cannavò in occasione dell’uscita del nuovo numero di MillenniuM, intitolato Bandiera rossa sulla Casa Bianca. “Ora nessuno vuole più far parte dell’Ice – ha continuato – Le nuove reclute sono economicamente disperate, poi sì, ci sono le persone di estrema destra spinte da motivazioni ideologiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ice? Le nuove reclute sono economicamente disperate, ci sono molti neri e ispanici”: l’analisi del direttore di Jacobin

