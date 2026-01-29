Questa mattina, gli esperti hanno analizzato le acque del Fosso del Cassero. Dai risultati, non ci sono criticità evidenti. L’unico dato rilevante riguarda i livelli di manganese, che superano i limiti solo in alcuni punti. Nei piezometri di valle Pa e Pb, i valori sono di 170 e 82 microgrammi per litro, rispettivamente. Per ora, la situazione resta sotto controllo.

"Gli unici superamenti dei limiti normativi delle acque sotterranee sono stati rilevati per il manganese nei piezometri di valle Pa e Pb, rispettivamente con valori di 170 grammi-litro e di 82µgrammi-litro". E’ quanto si legge nella relazione tecnica di Arpat trasmessa dall’Agenzia alla Regione, ad Herambiente e al Comune di Serravalle sugli esiti degli accertamenti 2025 sulle matrici ambientali. Un report effettuato a seguito delle analisi condotte nel sito di Fosso del Cassero nei mesi scorsi, per accertare la regolarità dei parametri e individuare eventuali anomalie o concentrazioni anomale di sostanze inquinanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fosso del Cassero. Analisi sulle acque: "Non ci sono criticità"

