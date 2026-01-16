Ci sono molti modi di sostenere le proteste in Iran senza un intervento militare

In Iran, numerose persone di diverse fasce sociali, tra cui studenti, giovani, commercianti e cittadini comuni, stanno manifestando pacificamente da settimane. Queste proteste mirano a chiedere miglioramenti economici e a denunciare la repressione del regime, senza ricorrere a interventi militari. La loro mobilitazione testimonia la volontà di esprimere il proprio dissenso in modo pacifico e responsabile, sottolineando l'importanza di soluzioni dialogiche e non violente.

Studenti, giovani, commercianti del bazar di Teheran, funzionari del governo, persone comuni di tutte le classi sociali stanno scendendo in piazza da tre settimane, al rischio della loro vita, per protestare contro le miserabili condizioni economiche in cui li ha ridotti la Repubblica islamica e contro la repressione del regime. Non è la prima volta che i cittadini iraniani scendono in piazza assumendosi dei rischi mortali: lo hanno fatto almeno quattro volte solo negli ultimi vent'anni, nel 2009 con l'Onda Verde, dopo la contestata rielezione di Ahmadinejad a Presidente, nel 2017-2018 contro la crisi economica imposta dal regime, nel 2019 a seguito dell'impennata dei prezzi della benzina, e ancora nel 2022 al ritmo del celebre slogan "Donne, vita, libertà" (Zan, Zendegi, Azadi) a seguito della cruenta uccisione da parte delle forze dell'ordine di una giovane donna, Mahsa Amini, accusata di non portare correttamente il velo.

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

