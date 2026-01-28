Avellino accoglie il senatore Marco Croatti | incontro pubblico sulla Flotilla e i valori dell’umanità

Questa sera ad Avellino il senatore Marco Croatti incontra i cittadini per parlare della Flotilla e dei valori dell’umanità. L’appuntamento è fissato alle 18.00, in un momento in cui si discute molto di diritti e solidarietà. Croatti arriverà in città per ascoltare le esigenze della comunità e confrontarsi su tematiche di portata internazionale.

Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18.00, Avellino ospiterà un incontro pubblico con il senatore Marco Croatti. L'appuntamento è in programma a Palazzo Caracciolo, Sala Grasso, in Piazza Libertà. Ad aprire l'incontro saranno i saluti di Sara Spiniello, rappresentante del Gruppo Territoriale Avellino del Movimento 5 Stelle. Seguirà l'introduzione affidata alla senatrice Felicia Gaudiano, anch'essa del Movimento 5 Stelle. Ospite dell'evento sarà il senatore Marco Croatti, esponente del Movimento 5 Stelle, al centro dell'incontro promosso nel capoluogo irpino. A moderare i lavori sarà la giornalista Rosaria Carifano, di Orticalab.

