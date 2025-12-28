Sono un dito in c*lo mi sento ancora ‘na fija de ‘na mignotta Guadagno più del mio compagno ma per lui non è un problema | è svedese non italiano | parla Chiara Francini

Chiara Francini si presenta senza filtri, affrontando con sincerità il proprio percorso professionale e personale. Nell’intervista al Messaggero, l’attrice, scrittrice e produttrice condivide esperienze e riflessioni, evidenziando la sua autenticità e il suo stile diretto. Un racconto che riflette la sua personalità senza eccessi, offrendo uno sguardo chiaro e sobrio sulla sua vita e le sue sfide.

Chiara Francini n on usa giri di parole, né quando parla di lavoro né quando parla di sé. Nell'intervista rilasciata al Messaggero, l'attrice, scrittrice e produttrice rivendica il proprio percorso professionale e personale con una franchezza che resta il suo tratto distintivo. A partire da un dato che ancora oggi fa discutere: " Guadagno più io". Alla domanda diretta sul rapporto economico con il compagno, Francini risponde senza esitazioni e quando le viene chiesto se questo crei problemi nella coppia, chiude il discorso con una battuta che è anche una fotografia culturale: " No, assolutamente.

