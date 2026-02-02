I programmi TV di oggi 2 febbraio 2026 | fiction cabaret e film
Oggi in TV, tra fiction, cabaret e film, c’è davvero di tutto. Su Rai 1 va in onda
Guida ai programmi TV del 2 febbraio 2026: “La Preside” su Rai 1, “Zelig 30” su Canale 5, “Il Padrino” su Iris. La prima serata televisiva del 2 febbraio 2026 vede su Rai 1 la fiction di punta La Preside, che continua a catalizzare l’attenzione grazie al mix di attualità e dramma sociale, mentre Rai 2 sceglie l’adrenalina pura con John Wick 3 – Parabellum, uno dei capitoli più spettacolari della saga action con Keanu Reeves. Rai 3 mantiene la sua vocazione informativa con Lo stato delle cose, approfondimento dedicato ai temi più urgenti del Paese. Sul fronte Mediaset, Canale 5 celebra la comicità italiana con Zelig 30, un omaggio alla storia del cabaret televisivo, mentre Italia 1 propone l’action Taken – La vendetta, perfetto per gli amanti del genere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
