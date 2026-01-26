I programmi TV di oggi 26 gennaio 2026 | fiction cabaret e film

Ecco la guida ai programmi TV di oggi, 26 gennaio 2026. In questa giornata troverete fiction, spettacoli di cabaret e film, tra cui “La preside” su Rai 1, “Zelig 30” su Canale 5 e “Shark – Il primo squalo” su Sky. Un panorama vario per soddisfare diverse preferenze, con offerte culturali e di intrattenimento per tutta la famiglia.

Guida ai programmi TV del 26 gennaio 2026: “La preside” su Rai 1, “Zelig 30” su Canale 5, “Shark – Il primo Squalo” su Sky. La prima serata del 26 gennaio 2026 vede su Rai 1 la fiction italiana con La preside, serie che continua a raccontare con sensibilità e realismo il mondo della scuola, mentre Rai 2 sceglie il cinema d’impatto con il dramma militare Sulle ali dell’onore. Rai 3 mantiene la sua vocazione informativa con Lo stato delle cose, approfondimento dedicato ai temi politici ed economici più urgenti. Sul fronte Mediaset, Canale 5 celebra la comicità italiana con Zelig 30, un viaggio tra volti storici e nuovi sketch, mentre Italia 1 propone l’adrenalina di Io vi troverò, thriller d’azione con un protagonista determinato e un ritmo serrato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

