I programmi TV di oggi 19 gennaio 2026 | fiction cabaret e film

Ecco i principali programmi TV in onda il 19 gennaio 2026: tra fiction, cabaret e film, si segnalano “La Preside” su Rai 1, “Zelig 30” su Canale 5 e “Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana” su Rai 2. Una panoramica delle proposte televisive per la giornata, per orientarsi tra intrattenimento, attualità e cinema.

Guida ai programmi TV del 19 gennaio 2026: "La Preside" su Rai 1, "Zelig 30" su Canale 5 e "Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana" su Rai 2. La serata televisiva del 19 gennaio vede su Rai 1 la forza narrativa de La Preside, la fiction con Luisa Ranieri che continua a raccontare con realismo e sensibilità le sfide della scuola italiana contemporanea. Rai 2 sceglie invece l'adrenalina con Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana, thriller serrato con Denzel Washington e John Travolta, mentre Rai 3 alterna la storica soap Un Posto al Sole all'attualità di Lo Stato delle Cose. Sul fronte Mediaset, Rete 4 propone il dibattito politico di Quarta Repubblica, mentre Canale 5 celebra trent'anni di comicità con Zelig 30.

