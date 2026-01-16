Sanremo Carlo Conti gira spot del Festival | Oggi niente annunci

Carlo Conti ha partecipato alle riprese di uno spot promozionale per il Festival di Sanremo, posando nella storica piazza di Spagna a Roma. L’evento, intitolato “Tutti cantano Sanremo”, mira a creare entusiasmo e coinvolgimento tra il pubblico in vista della kermesse musicale. In questa occasione, Conti ha sottolineato l’importanza di mantenere il focus sull’appuntamento senza annunci ufficiali, preparando il terreno per l’atteso festival.

Roma, 16 gen. (askanews) – "Oggi niente annunci, soltanto il grande spot nel cuore di Roma": Carlo Conti arriva in piazza di Spagna, ai piedi della Scalinata di Trinità dei Monti, per girare l'ultimo spot "Tutti cantano Sanremo" in vista del Festival. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, assediato dai giornalisti e fotografi, non ha voluto svelare altre sorprese della kermesse che si aprirà il 24 febbraio. I romani si sono radunati per il flashmob e per cantare "Con te partirò". "Certamente – ha detto Conti – altrimenti proveremo con Roma non far la stupida".

