Asili nido a Palermo | iscritti aumentano Dai mille del 2018 ai 3.700 di oggi

Nel 2018 erano poco più di mille. Oggi, secondo i dati forniti dal Comune di Palermo, i bambini iscritti agli asili comunali sono saliti a 3.739. Un incremento che, in termini percentuali, significa passare dal 6,7% al 27% di copertura. Il traguardo, ha spiegato il sindaco Roberto Lagalla durante un intervento a Palazzo Riso, è fissato a quota 5.000. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

