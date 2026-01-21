Viene travolta da un treno a Empoli i pendolari lanciano l'allarme | 20enne ricoverata in gravi condizioni
Una giovane donna di 20 anni è stata investita da un treno alla stazione di Empoli nella serata di ieri, martedì 20 gennaio. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravi. I pendolari hanno segnalato l’incidente alle autorità, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La dinamica resta ancora da chiarire, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.
Una ragazza di 20 anni è stata travolta da un treno alla stazione di Empoli nella serata di ieri, martedì 20 gennaio. A lanciare l'allarme sono stati alcuni pendolari in attesa del loro convoglio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Scende dall'auto in panne e viene travolta: dramma sulla strada provincialeUna donna di 76 anni residente a Oria ha perso la vita a seguito dell'impatto con un'auto. La donna viaggiava insieme ai suoi familiari. La strada è stata chiusa al traffico ... brindisireport.it
Oria (BR), l'auto è in panne. La donna scende e viene travolta da un'altra automobile. Inutili i soccorsi. facebook
Scende da auto in panne e viene travolta, muore 76enne davanti alla figlia. Incidente nel Brindisino. L'investitore si è fermato per prestare soccorso #ANSA x.com
