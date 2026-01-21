Viene travolta da un treno a Empoli i pendolari lanciano l'allarme | 20enne ricoverata in gravi condizioni

Una giovane donna di 20 anni è stata investita da un treno alla stazione di Empoli nella serata di ieri, martedì 20 gennaio. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravi. I pendolari hanno segnalato l’incidente alle autorità, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La dinamica resta ancora da chiarire, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Una ragazza di 20 anni è stata travolta da un treno alla stazione di Empoli nella serata di ieri, martedì 20 gennaio. A lanciare l'allarme sono stati alcuni pendolari in attesa del loro convoglio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

