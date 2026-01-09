Roma nuovo vertice a Trigoria | Massara rientra passi avanti per Raspadori

A Trigoria si sono svolti nuovi incontri tra la dirigenza della Roma, con l’obiettivo di fare il punto sulle strategie di mercato e sulla pianificazione tecnica per le prossime settimane. Dopo il ritorno di Massara, si sono delineati passi avanti importanti per l’arrivo di Raspadori, in un contesto di concertazione e attenzione alle esigenze della squadra.

Nuovo vertice a Trigoria. Dopo l’incontro di ieri, nel pomeriggio di oggi la dirigenza giallorossa si è ritrovata nuovamente per fare il punto sulle operazioni di mercato e sulla pianificazione tecnica delle prossime settimane. Al tavolo c’è anche Frederic Massara, rientrato dopo aver seguito direttamente il dossier Raspadori. Alla riunione partecipano Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e Ryan Friedkin. Un summit operativo, non interlocutorio, che arriva in un momento chiave della sessione. Dal confronto filtra ottimismo: l’operazione Raspadori registra passi avanti concreti e la sensazione è che la Roma stia spingendo per arrivare rapidamente alla definizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nuovo vertice a Trigoria: Massara rientra, passi avanti per Raspadori Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee non esclude Raspadori: passi avanti per l’ex Napoli Leggi anche: Roma, non solo Zirkzee e Raspadori: Massara segue Giovane Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gasp-Roma, vertice di mercato a Trigoria con Ranieri mediatore: tutte le richieste del tecnico; Roma, vertice di mercato a Trigoria: la proprietà rassicura Gasperini; Vertice di mercato a Trigoria: il piano della dirigenza della Roma dopo i malumori di Gasperini; Roma, com’è andato il vertice di mercato con Gasperini e le news su Raspadori. La Roma alza l'offerta per Raspadori: le ultime per il nuovo attaccante di Gasperini - Il ds Massara ha presentato all'attaccante bolognese un ingaggio di circa 4 milioni di euro. romatoday.it

Roma, nuovo vertice di mercato a Trigoria: presenti anche Massara e Ryan Friedkin - L'articolo Roma, nuovo vertice di mercato a Trigoria: presenti anche Massara e Ryan Friedkin proviene da Roma news. msn.com

Roma, vertice a Trigoria dopo il silenzio di Gasperini: chiarimento e mercato al centro - In casa Roma continua a tenere banco quanto avvenuto nel pomeriggio odierno a Trigoria, dove si è svolta una riunione straordinaria che ha coinvolto i principali vertici del club. tuttojuve.com

Cristian Cama è il nuovo protagonista di Dreaming Roma! Il percorso nel settore giovanile, le sfide, i sogni: una serie di interviste per conoscere meglio i nostri giovani talenti Presented by @TIM_Official youtu.be/yJzW2SAlBqA #ASRoma x.com

Freddo a Roma, arrivano i primi timidi fiocchi anche sulla Capitale. Nevischia a Ciampino. E c’è chi spera in un nuovo 2018. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.