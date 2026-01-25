Microsoft potrebbe modificare la strategia di comunicazione dei nuovi giochi Xbox, annunciandoli più vicino alla data di lancio. Secondo fonti interne, la divisione gaming sta rivedendo le proprie politiche di comunicazione, privilegiando annunci più ravvicinati nel tempo. Questa nuova modalità potrebbe influire sui tempi di divulgazione delle novità e sulla pianificazione delle campagne di marketing, adattandosi alle tendenze del settore e alle esigenze di mercato.

Microsoft potrebbe aver voltato pagina nel modo in cui comunica i suoi videogiochi, visto che secondo delle fonti interne, la divisione gaming del colosso di Redmnd starebbe rivedendo profondamente le politiche sugli annunci dei titoli Xbox Studios. L’idea è semplice ma radicale: annunciare i giochi solo quando sono realmente pronti, abbandonando di conseguenza i reveal troppo anticipati e le lunghe attese senza aggiornamenti. Una scelta che punta a rafforzare la fiducia nel brand Xbox e a rendere più credibili le roadmap future. Secondo quanto riportato dal giornalista Jez Corden di Windows Central, Microsoft avrebbe deciso di abbandonare definitivamente la pratica degli annunci con anni di anticipo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox, i nuovi giochi potrebbero essere annunciati in futuro solo in prossimità del lancio

Leggi anche: Xbox Partner Preview di novembre 2025: tutti i giochi annunciati, date e trailer

Leggi anche: Xbox Play Anywhere: oltre 60 nuovi giochi aggiunti

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Xbox Game Pass svela i nuovi giochi in arrivo a gennaio, con Death Stranding e tanto altro; Xbox Game Pass, ecco i 10 nuovi giochi gratis in arrivo; Microsoft annuncia i giochi in uscita a febbraio 2026 da Xbox Game Pass; Xbox Game Pass, ecco gli ultimi giochi gratis di gennaio.

Xbox in futuro potrebbe annunciare nuovi giochi solo quando saranno vicini al lancioMicrosoft potrebbe annunciare i nuovi giochi solo quando saranno vicini all'uscita, evitando reveal troppo anticipati come in passato e riducendo il rischio di cancellazioni o lunghi silenzi. multiplayer.it

Xbox conferma che 10 nuovi giochi saranno presto disponibili su Game PassMicrosoft ha rivelato un altro grande elenco di giochi che si uniranno presto alla libreria di Xbox Game Pass. La lista include alcuni successi popolari come Death Stranding Director's Cut e Warhammer ... notebookcheck.it

Xbox Game Pass accoglie nuovi titoli: Death Stranding Director’s Cut e Warhammer 40.000: Space Marine II, insieme ad altri giochi per tutti i gusti. https://gametimers.it/xbox-game-pass-death-stranding-directors-cut-e-warhammer-40-000-space-marine-ii-arr - facebook.com facebook

Un nuovo livello di Xbox Cloud Gaming con pubblicità potrebbe arrivare entro l’anno. Ma la formula non coinvolgerebbe gli abbonati Game Pass x.com