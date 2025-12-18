Dopo Silent Hill f i nuovi capitoli della serie potrebbero essere ambientati in altri luoghi anche in Italia

Dopo Silent Hill f, la saga si apre a nuove ambientazioni, potenzialmente anche in Italia. Konami sembra voler espandere l’universo di Silent Hill, offrendo ai fan ambientazioni diverse e sorprendenti. Questa svolta promette di rinnovare l’esperienza horror e di esplorare nuovi orizzonti narrativi, mantenendo intatta l’atmosfera inquietante e coinvolgente che ha reso celebre la serie nel corso degli anni.

© Game-experience.it - Dopo Silent Hill f, i nuovi capitoli della serie potrebbero essere ambientati in altri luoghi, anche in Italia Con Silent Hill f, Konami ha inaugurato una nuova fase per una delle saghe horror più iconiche dei videogiochi. Per la prima volta, la serie ha abbandonato l'ambientazione statunitense che l'aveva caratterizzata per decenni, scegliendo il Giappone come scenario principale. Una decisione che ha diviso i fan, ma che ha portato anche a risultati importanti. Ora, secondo le parole dei produttori, questo cambiamento potrebbe non essere un'eccezione, bensì l'inizio di un nuovo corso. E tra i possibili scenari futuri spunta anche l'Italia. In una recente intervista concessa a Inverse, il produttore della serie Motoi Okamoto ha spiegato che Silent Hill f rappresenta un esperimento riuscito, soprattutto per la libertà creativa offerta dall'esplorazione di una cultura diversa.

