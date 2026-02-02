I Clash sbarcano negli Stati Uniti | il loro primo concerto a New York segna l’inizio di un’epoca per il punk rock

I Clash sono arrivati negli Stati Uniti e questa sera hanno suonato per la prima volta a New York, al Berkeley Community Theatre di Berkeley, in California. È stata una serata importante, perché segna l’ingresso ufficiale del gruppo nel mercato americano e l’inizio di una nuova fase per il punk rock. La band ha attirato un pubblico vario e appassionato, che ha assistito a un concerto che potrebbe cambiare le sorti del loro percorso. È il primo passo di una lunga avventura oltre oceano.

Il 7 febbraio 1979, i Clash si esibirono per la prima volta negli Stati Uniti al Berkeley Community Theatre, un teatro universitario di Berkeley, in California, in un contesto che sembrava lontano dalle radici del punk inglese. L’evento segnò l’inizio di una nuova fase per la band, che dopo due album già consolidati – *The Clash* (1977) e *Give ‘em Enough Rope* (1978) – puntava a espandersi oltre l’Atlantico, nonostante un clima interno teso e un rapporto conflittuale con la casa discografica CBS. La decisione di suonare in un luogo così prestigioso, con una capienza di 3.500 posti e un’atmosfera più vicina al rock da palcoscenico che al sottosuolo punk, non era stata presa con leggerezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - I Clash sbarcano negli Stati Uniti: il loro primo concerto a New York segna l’inizio di un’epoca per il punk rock. Approfondimenti su Clash New York L’arte umbra protagonista negli Stati Uniti: il Perugino fa tappa a New York A New York si apre una mostra dedicata all’arte umbra. La Pietà di Giovanni Bellini debutta negli Stati Uniti: il capolavoro del Museo della Città esposto a New York La Pietà di Giovanni Bellini, proveniente dal Museo della Città, viene esposta per la prima volta negli Stati Uniti presso la Morgan Library & Museum di New York. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. L'attore avrebbe deciso di tornare negli Stati Uniti - facebook.com facebook Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato duemila video inediti di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo newyorkese - in rapporti con Donald Trump e i Clinton morto in carcere nel 2019 dopo essere stato condannato per abusi sessuali e traffico i x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.