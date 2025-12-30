Martina Colombari capelli grigi e irriconoscibile | Che cosa ha voluto da me Zalone

Martina Colombari ha recentemente affrontato una trasformazione significativa per il nuovo film di Checco Zalone. L’ex Miss Italia ha scelto di abbandonare il suo aspetto tradizionale, adottando un look con capelli grigi e trucco invecchiante. Questa metamorfosi ha suscitato curiosità e domande sul motivo di tale cambiamento, evidenziando la volontà dell’attrice di interpretare ruoli diversi e sfidare le proprie immagini pubbliche.

