La piastra alla cheratina e olio di argan che trasforma i capelli crespi in seta mentre li stira è il mai più senza dell’inverno
La piastra alla cheratina e olio di argan è un prodotto ideale per affrontare i capelli crespi durante l'inverno. Grazie alla sua formula, liscia e ammorbidisce i capelli, rendendoli setosi e facili da gestire. Questa soluzione permette di ottenere un look ordinato e naturale, eliminando l’effetto crespo e mantenendo i capelli morbidi e lucenti nel tempo.
Capelli crespi d’inverno? La soluzione è la piastra con cheratina e olio di argan che rende la chioma morbidissima e setosa in una sola passata, lisciando la fibra capillare ed eliminando il fastidioso effetto crespo. Con quasi 4mila recensioni, questa piastra rivoluzionaria ha conquistato gli utenti di Amazon. Si tratta della Piastra Remington Shine Therapy con sistema a piastre larghe in ceramica, arricchita con olio di argan marocchino Chi l’ha provata la trova facile da usare e capace di regalare risultati sorprendenti, con una piega a regola d’arte e senza effetto frizz in una sola passata. 🔗 Leggi su Dilei.it
