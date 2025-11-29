La nuova casa della famiglia del bosco offerta da un ristoratore di Palmoli | Hanno accettato stasera gli do le chiavi Anche io vivevo come loro Era difficile? Ai miei tempi era normale così

Armando Carusi ha offerto alla famiglia del bosco il casolare dove è cresciuto. Lo abbiamo sentito al telefono: «Oggi firmiamo il contratto di comodato d'uso. Speriamo che questa possibilità possa aiutare la famiglia a riunirsi».

