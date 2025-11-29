Un nuovo casolare per la famiglia del bosco offerto da un ristoratore di Palmoli | Stasera gli do le chiavi Anche io vivevo come loro Era difficile? Ai miei tempi era normale così

Armando Carusi ha offerto alla famiglia del bosco il casolare dove è cresciuto. Lo abbiamo sentito al telefono: «Oggi firmiamo il contratto di comodato d'uso. Speriamo che questa possibilità possa aiutare la famiglia a riunirsi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un nuovo casolare per la «famiglia del bosco» offerto da un ristoratore di Palmoli: «Stasera gli do le chiavi. Anche io vivevo come loro. Era difficile? Ai miei tempi era normale così»

