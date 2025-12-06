Postal | Bullet Paradise cancellato dopo due giorni a causa dell’intelligenza artificiale

L’annuncio era arrivato appena due giorni fa: Postal: Bullet Paradise si presentava come un nuovo capitolo cooperativo ambientato nel mondo folle della serie Postal, un esperimento in prima persona con modalità co-op sviluppato da Goonswarm Games e previsto per il 2026. Oggi, però, quel gioco non esiste più. Running With Scissors ha deciso di cancellare completamente il progetto, definendo la reazione del pubblico “dannosa per il marchio”. Fin dai primi trailer, la community aveva espresso dubbi e frustrazione, accusando il titolo di appoggiarsi pesantemente a contenuti generati tramite intelligenza artificiale, giudicati incompatibili con l’identità ruvida e satirica della serie. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Postal: Bullet Paradise cancellato dopo due giorni a causa dell’intelligenza artificiale

