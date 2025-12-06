Gli Artigiani del Natale | nel cuore del centro storico torna la magia delle creazioni artigiane

Lanazione.it | 6 dic 2025

Arezzo, 6 dicembre 2025 –  . Inaugurata la Mostra Mercato d i Confartigianato all’interno delle iniziative di Arezzo Città del Natale.  Taglio del nastro per l’edizione 2025 di “Artigiani del Natale”, alla presenza di autorità e visitatori. Si è aperta nella splendida cornice del Chiostro della Biblioteca di Arezzo, la mostra mercato a cura degli artigiani di Confartigianato Arezzo. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, il Comune di Arezzo, Discover Arezzo e la Biblioteca Città di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

