Gli Artigiani del Natale | nel cuore del centro storico torna la magia delle creazioni artigiane

Arezzo, 6 dicembre 2025 – . Inaugurata la Mostra Mercato d i Confartigianato all’interno delle iniziative di Arezzo Città del Natale. Taglio del nastro per l’edizione 2025 di “Artigiani del Natale”, alla presenza di autorità e visitatori. Si è aperta nella splendida cornice del Chiostro della Biblioteca di Arezzo, la mostra mercato a cura degli artigiani di Confartigianato Arezzo. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, il Comune di Arezzo, Discover Arezzo e la Biblioteca Città di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Gli Artigiani del Natale": nel cuore del centro storico torna la magia delle creazioni artigiane

