Santamarina | un nuovo capitolo del gusto nel cuore del centro storico di Palermo
All’interno del boutique hotel Locanda Santamarina, in via Candelai 68, nel cuore del centro storico di Palermo, Terrazze Santamarina inaugura un nuovo capitolo dedicato alla cucina d’autore, firmato Borgia Group. Un progetto che rinnova l’esperienza gastronomica della città con una visione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Arriva a Lavagna “Di-Vino in Bottega”: itinerari del gusto nel centro storico tra botteghe e sapori locali
Leggi anche: L'evoluzione del centro storico al cuore del nuovo libro strenna della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Che cosa succederebbe alle vostre storie d’amore, alle vostre famiglie, alle vostre amicizie, se decideste di dire davvero (e fino in fondo) tutte le verità nascoste Nel nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio, sono «le cose non dette» del titolo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.