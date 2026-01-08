Trezeguet e Llorente insieme uniti dal motto bianconero Lo scatto sui social fa impazzire i tifosi della Juve – FOTO
Trezeguet e Llorente condividono un’immagine sui social, rinnovando il loro legame con la Juventus. Lo scatto ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, sottolineando l’affetto e l’appartenenza alla maglia bianconera. Un momento che unisce passato e presente, rafforzando il senso di comunità e tradizione della società torinese. Un semplice gesto che ricorda l’importanza dei valori e della storia della Juventus.
Trezeguet e Llorente si ritrovano su Instagram e lanciano un messaggio d’amore alla Vecchia Signora. Lo scatto sui social. In un panorama calcistico moderno sempre più frenetico e spesso privo di memoria storica, ci sono legami affettivi che sfidano l’usura del tempo e riescono ancora a scaldare il cuore dei tifosi più nostalgici. La giornata odierna ha regalato al popolo della Juventus un momento di pura e intensa emozione, grazie all’iniziativa social di una delle leggende più amate di sempre. David Trezeguet, che ha scritto pagine indelebili di storia bianconera, ha utilizzato il suo profilo ufficiale Instagram per documentare un incontro davvero speciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Vedendo David Trezeguet e Fernando Llorente insieme non può che scappare una lacrimuccia Un pensiero ai bianconeri anche dal Deserto del Sahara non può mancare Quanto servirebbero due attaccanti così nella Juventus di oggi #Trezeguet #Ll x.com
Llorente e Trezeguet - facebook.com facebook
