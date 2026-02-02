Hockey ghiaccio Bolzano schianta Val Pusteria nel derby di ICE League

Questa domenica di ICE League si è aperta con il derby tra Bolzano e Val Pusteria. La squadra di casa ha dominato, vincendo con un risultato netto e lasciando pochi spazi agli avversari. I padroni di casa hanno mostrato grinta e precisione, facendo capire subito chi avrebbe preso il comando della partita. La vittoria rafforza la posizione del Bolzano in classifica, mentre per il Val Pusteria si complica il cammino. La sfida ha acceso l’entusiasmo dei tifosi italiani presenti sugli spalti.

Solamente tre incontri in programma nella domenica della ICE Hockey League 2026 ma per i colori italiani era in scena un importante derby. Bolzano, infatti, ospitava Val Pusteria in una sfida quanto mai sentita che, tuttavia, non è pressoché mai iniziata, dato che i Foxes hanno dominato contro i Lupi con il laconico punteggio di 7-2. BOLZANO-VAL PUSTERIA 7-2 Pronti, via ed i padroni di casa piazzano subito il primo scatto. Schneider, infatti, segna la rete dell'1-0 in power-play dopo 93 secondi su assist di McClure. Il raddoppio arriva immediato grazie a Mantenuto al 4:59 ancora in power-play su assist di Pollock.

