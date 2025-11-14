Hockey ghiaccio | doppia sconfitta per Val Pusteria e Bolzano nell’ICE League

Il venerdì sera della prima fase dell’ ICE Hockey League 2025-2026 non regala soddisfazioni ai colori italiani in questo venerdì 14 novembre: sia Val Pusteria sia Bolzano infatti sono uscite sconfitte dalle rispettive gare. I “Lupi” infatti sono stati sconfitti 2-1, in trasferta e ai supplementari, dagli austriaci dei Black Wings Linz. Dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, i padroni di casa sono passati in vantaggio, poco prima della mezz’ora, con Lebler per l’1-0. Nel terzo segmento di match poi, il pareggio di Lipon al 44?: si va sull’1-1, che non subisce più modifiche. Overtime con Linz capace di trovare la stoccata vincente ancora grazie a Lebler che decide la gara sul 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

