Hockey ghiaccio | doppia sconfitta per Val Pusteria e Bolzano nell’ICE League
Il venerdì sera della prima fase dell’ ICE Hockey League 2025-2026 non regala soddisfazioni ai colori italiani in questo venerdì 14 novembre: sia Val Pusteria sia Bolzano infatti sono uscite sconfitte dalle rispettive gare. I “Lupi” infatti sono stati sconfitti 2-1, in trasferta e ai supplementari, dagli austriaci dei Black Wings Linz. Dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, i padroni di casa sono passati in vantaggio, poco prima della mezz’ora, con Lebler per l’1-0. Nel terzo segmento di match poi, il pareggio di Lipon al 44?: si va sull’1-1, che non subisce più modifiche. Overtime con Linz capace di trovare la stoccata vincente ancora grazie a Lebler che decide la gara sul 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Gli Sgularat sono una delle ultime squadre milanesi di hockey su ghiaccio, ma sono costretti ad allenarsi a Sesto San Giovanni. “ A Milano non ci sono più impianti”, ha spiegato il presidente Roberto Sterza a Fanpage.it: “Speravamo che con le Olimpiadi si pot - facebook.com Vai su Facebook
Hockey ghiaccio: doppia sconfitta per Val Pusteria e Bolzano nell’ICE League - 2026 non regala soddisfazioni ai colori italiani in questo venerdì 14 novembre: sia Val ... Segnala oasport.it
Hockey ghiaccio: l’Italia chiude con una vittoria l’European Cup Of Nations. Slovenia battuta 3-2 - Una vittoria di grande carattere per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio. Segnala oasport.it
Ice hockey league: doppia sconfitta per le altoatesine - Seconda sconfitta consecutiva per il Bolzano, che chiude a secco di punti il weekend di ICE Hockey League. Come scrive rainews.it