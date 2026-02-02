‘Ho passato 3-4 anni molto difficili’ | Belen si racconta a Che tempo che fa tra attacchi di panico e solitudine

Il ritorno di Belen a Only Fun e l’attacco di panico all’evento Vanity Fair Stories. Belen Rodriguez si è mostrata in una versione inedita, pacata e riflessiva, nel salotto di Che tempo che fa. Ospite di Fabio Fazio per presentare la nuova edizione di Only Fun, in partenza su Nove dal 5 febbraio, la showgirl argentina ha ripercorso i suoi vent’anni di carriera in Italia, soffermandosi anche sui momenti più delicati della sua vita personale e professionale. Durante l’intervista, Belen si è commossa ricordando il periodo di fragilità vissuto negli ultimi anni, confermando di soffrire di attacchi di panico e spiegando quanto sia stato difficile affrontare pubblicamente un episodio avvenuto durante un evento di Vanity Fair Stories. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

