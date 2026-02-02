Belen scatenata da Fazio | Tre quattro anni molto difficili La farfallina? Si è allargata

Belen Rodriguez si è lasciata andare durante l’intervista a Fabio Fazio, raccontando dei tre o quattro anni difficili appena passati. La showgirl argentina ha parlato anche dei problemi con la sua immagine, scherzando sulla “farfallina” che si è allargata, e ha ricordato i momenti complicati, tra cui la brutta intervista di qualche mese fa. La sua presenza a Che tempo che fa ha acceso il talk, tra risate e confessioni sincere.

L'ospitata di Belen Rodriguez da Fabio Fazio è stata un vero e proprio show. L'argentina si è raccontata a tutto tondo parlando dell'imminente partecipazione a Sanremo e di un divertente episodio avvenuto in passato, ma è soprattutto tornata a parlare della disastrosa intervista rilasciata un paio di mesi fa, in cui appariva fuori di sé. "Ho passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita, i più difficili. Succede, ci sta", ha spiegato in studio a Che tempo che fa, parlando dell'ultimo difficile periodo. Poi a proposito della fantomatica intervista, ha dichiarato: "Mi sono trovata tante volte in quello stato di intontimento.

