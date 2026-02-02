La produzione di Highlander sta girando a Londra e i fan stanno già dando uno sguardo alle prime immagini dal set. Henry Cavill, nel ruolo di Connor MacLeod, si mostra in azione, mentre le foto circolate online fanno salire l’attesa. La scena sembra intensa e il cast si impegna per ricreare la celebre saga.

La star britannica è impegnata sul set nella città di Londra e online sono apparse alcune immagini che regalano delle anticipazioni. Le riprese del reboot di Highlander sono attualmente in corso e un video dal set mostra il protagonista Henry Cavill impegnato in alcuni ciak a Londra. Il film, che è diretto da Chad Stahelski, arriverà nelle sale cinematografiche il 2027, dopo vari slittamenti causati anche da un infortunio subito dall'attore che ha obbligato la produzione a una lunga pausa. Le anticipazioni dal set del reboot di Highlander Il video dal set della nuova versione della storia del guerriero immortale al centro della trama di Highlander mostra Henry Cavill nella parte di Connor MacLoed mentre sta guidando una moto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Highlander: Henry Cavill è Connor MacLeod in un video dal set

Approfondimenti su Highlander Cavill

Dopo cinque anni di attese e vari slittamenti, il reboot di Highlander diretto da Chad Stahelski, noto per aver portato in scena i film di John Wick, si mostra finalmente nelle prime immagini ufficiali.

Henry Cavill torna sul grande schermo, questa volta nei panni di Highlander.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Highlander - FAN Trailer | Henry Cavill, Russell Crowe, Dave Bautista

Ultime notizie su Highlander Cavill

Argomenti discussi: Highlander - L'ultimo immortale, la prima foto di Henry Cavill nel reboot del film; Dimenticate Superman e sfoderate i kilt, ora Henry Cavill è Highlander nelle prime immagini del nuovo film; Henry Cavill è Highlander, ecco le prime immagini del nuovo film; Highlander, Henry Cavill ha pubblicato le prime due foto del film.

Highlander: Henry Cavill è Connor MacLeod in un video dal setLa star britannica è impegnata sul set nella città di Londra e online sono apparse alcune immagini che regalano delle anticipazioni. movieplayer.it

Henry Cavill condivide il first look di Highlander!Henry Cavill ha abbandonato i suoi costumi da Superman e la spada di The Witcher per un nuovo ruolo d'azione: il reboot di Highlander ... cinefilos.it

Henry Cavill ha pubblicato online le prime due foto ufficiali di HIGHLANDER, reboot del fantasy del 1986, che verrà diretto dal regista di JOHN WICK e uscirà al cinema nel 2027. - facebook.com facebook

#HenryCavill è l'Immortale Connor MacLeod nelle prime immagini del reboot di #Highlander, diretto da Chad Stahelski. La foto al link: x.com