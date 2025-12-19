TikTok firmato l’accordo tra Usa e Cina | cosa cambierà

Dopo cinque anni di tensioni e negoziati, si conclude l’accordo tra USA e Cina su TikTok. La partnership prevede la creazione di una joint venture con società americane, che assumeranno il controllo operativo dell’app. Questa svolta segna un passo importante nella regolamentazione delle piattaforme digitali transfrontaliere, influenzando il futuro di TikTok e il panorama tecnologico globale.

