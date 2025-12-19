TikTok firmato l’accordo tra Usa e Cina | cosa cambierà

Dopo cinque anni di tensioni e negoziati, si conclude l’accordo tra USA e Cina su TikTok. La partnership prevede la creazione di una joint venture con società americane, che assumeranno il controllo operativo dell’app. Questa svolta segna un passo importante nella regolamentazione delle piattaforme digitali transfrontaliere, influenzando il futuro di TikTok e il panorama tecnologico globale.

Finisce una diatriba lunga cinque anni: previsto nell'accordo una joint venture con società americane che gestiranno il controllo operativo dell'app. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Tik Tok firmato l’accordo | la cinese ByteDance vende la sua attività negli Stati Uniti.

tiktok firmato l8217accordo usaTikTok, ByteDance firma accordo per nuova società Usa - ByteDance ha infatti annunciato un accordo con l'Amministrazione Trump , allontanando così lo spettro di un blocco negli Stati Uniti: l'i ... adnkronos.com

tiktok firmato l8217accordo usaTikTok: firmato l'accordo per la cessione negli USA, ban evitato - ByteDance ha firmato un accordo vincolante per cedere il controllo operativo di TikTok negli Stati Uniti a una nuova joint venture guidata da investitori americani, tra cui Oracle. multiplayer.it

tiktok firmato l8217accordo usaTikTok ha firmato l'accordo per vendere l'attività negli Usa - Secondo quanto emerso, ByteDance ha firmato un accordo per vendere la propria entità statunitense ad una joint venture controllata da investitori americani. tg24.sky.it

