Torino guerriglia urbana dopo corteo pro Askatasuna lanciate bombe carta e auto incendiate 31 agenti feriti 2 arresti 3 denunce - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un corteo pacifico organizzato da sindacati e centri sociali, alcune persone si sono staccate dal gruppo e hanno dato il via a momenti di caos. Sono state lanciate bombe carta, alcune auto sono state incendiate e 31 agenti sono rimasti feriti. La polizia ha arrestato due persone e ne ha denunciate tre. La situazione è rimasta tesa per tutta la serata, con i manifestanti che chiedevano di fermare la violenza.

Il corteo, nato pacificamente con sindacati e membri di altri centri sociali, si è trasformato in disordine urbano dopo che un gruppo di "autonomi e anarchici" si sarebbe staccato dal gruppo di manifestanti per creare violenza. Il poliziotto 29enne Alessandro Calista è stato picchiato con calci, pug. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

torino guerriglia urbana dopo corteo pro askatasuna lanciate bombe carta e auto incendiate 31 agenti feriti 2 arresti 3 denunce video

© Ilgiornaleditalia.it - Torino, guerriglia urbana dopo corteo pro Askatasuna, lanciate bombe carta e auto incendiate, 31 agenti feriti, 2 arresti, 3 denunce - VIDEO

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Capodanno a Torino, tensioni al corteo pro Askatasuna. Petardi e bombe carta verso le forze dell'ordine, "feriti carabinieri"

Durante la notte a Torino, si sono verificate tensioni durante un corteo promosso dagli attivisti di Askatasuna.

Scontri al corteo di Askatasuna a Torino: bombe carta, incendi in strada. In fiamme camionetta della polizia: 11 feriti e 10 arresti

Scontri violenti questa mattina a Torino durante il corteo di Askatasuna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Askatasuna Torino

Argomenti discussi: Guerriglia urbana dopo il corteo per Askatasuna: militanti assaltano le forze dell'ordine - Aggiornamento del 01 Febbraio delle ore 00:18; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella; Manifestazione Askatasuna a Torino, le notizie in diretta: pomeriggio di guerriglia urbana. Undici feriti e dieci arresti; Corteo per Askatasuna, guerriglia urbana a Torino: l'assedio davanti alla sede del centro sociale.

torino guerriglia urbana dopoUltime notizie/ Ultim’ora oggi, 1 febbraio: 31 agenti feriti nella guerriglia urbana pro-Aska a TorinoUltime notizie e ultim'ora oggi, 1 febbraio: è guerriglia urbana dopo il corteo pro-Aska a Torino, 31 agenti feriti negli scontri ... ilsussidiario.net

torino guerriglia urbana dopoGuerriglia urbana a TorinoScontri con la polizia per Askatasuna. Un agente aggredito a martellate. . msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.