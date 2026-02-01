Torino guerriglia urbana dopo corteo pro Askatasuna lanciate bombe carta e auto incendiate 31 agenti feriti 2 arresti 3 denunce - VIDEO
Dopo un corteo pacifico organizzato da sindacati e centri sociali, alcune persone si sono staccate dal gruppo e hanno dato il via a momenti di caos. Sono state lanciate bombe carta, alcune auto sono state incendiate e 31 agenti sono rimasti feriti. La polizia ha arrestato due persone e ne ha denunciate tre. La situazione è rimasta tesa per tutta la serata, con i manifestanti che chiedevano di fermare la violenza.
Il corteo, nato pacificamente con sindacati e membri di altri centri sociali, si è trasformato in disordine urbano dopo che un gruppo di "autonomi e anarchici" si sarebbe staccato dal gruppo di manifestanti per creare violenza. Il poliziotto 29enne Alessandro Calista è stato picchiato con calci, pug. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Askatasuna Torino
Capodanno a Torino, tensioni al corteo pro Askatasuna. Petardi e bombe carta verso le forze dell'ordine, "feriti carabinieri"
Durante la notte a Torino, si sono verificate tensioni durante un corteo promosso dagli attivisti di Askatasuna.
Scontri al corteo di Askatasuna a Torino: bombe carta, incendi in strada. In fiamme camionetta della polizia: 11 feriti e 10 arresti
Scontri violenti questa mattina a Torino durante il corteo di Askatasuna.
Ultime notizie su Askatasuna Torino
Argomenti discussi: Guerriglia urbana dopo il corteo per Askatasuna: militanti assaltano le forze dell'ordine - Aggiornamento del 01 Febbraio delle ore 00:18; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella; Manifestazione Askatasuna a Torino, le notizie in diretta: pomeriggio di guerriglia urbana. Undici feriti e dieci arresti; Corteo per Askatasuna, guerriglia urbana a Torino: l'assedio davanti alla sede del centro sociale.
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, 1 febbraio: 31 agenti feriti nella guerriglia urbana pro-Aska a TorinoUltime notizie e ultim'ora oggi, 1 febbraio: è guerriglia urbana dopo il corteo pro-Aska a Torino, 31 agenti feriti negli scontri ... ilsussidiario.net
Guerriglia urbana a TorinoScontri con la polizia per Askatasuna. Un agente aggredito a martellate. . msn.com
Torino, così è iniziata la guerriglia: le prime fasi degli scontri del 31 gennaio - facebook.com facebook
La guerriglia urbana a #Torino dopo il corteo contro lo sgombero della sede del centro sociale #Askatasuna. Bombe carta e petardi dei manifestanti contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni. Feriti agenti e manifestanti x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.