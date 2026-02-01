Torino guerriglia urbana dopo corteo pro Askatasuna lanciate bombe carta e auto incendiate 31 agenti feriti 2 arresti 3 denunce - VIDEO

Dopo un corteo pacifico organizzato da sindacati e centri sociali, alcune persone si sono staccate dal gruppo e hanno dato il via a momenti di caos. Sono state lanciate bombe carta, alcune auto sono state incendiate e 31 agenti sono rimasti feriti. La polizia ha arrestato due persone e ne ha denunciate tre. La situazione è rimasta tesa per tutta la serata, con i manifestanti che chiedevano di fermare la violenza.

