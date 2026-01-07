Genocidio in Palestina | assemblea pubblica Anpi

Da reggiotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea pubblica organizzata da Anpi Ruggero Condò si terrà venerdì 9 gennaio alle ore 18 presso la Casa del Popolo Condò. Un’occasione per approfondire i temi legati al conflitto in Palestina, ascoltare testimonianze e discutere di impegno civile e diritti umani. L’incontro è aperto a tutti coloro interessati a conoscere e riflettere su questa delicata situazione internazionale.

Si terrà venerdì 9 gennaio alle ore 18 presso la Casa del Popolo Condò, l'assemblea pubblica organizzata da Anpi Ruggero Condò."Nei mesi scorsi abbiamo assistito a una mobilitazione straordinaria in sostegno al popolo palestinese: solo alla manifestazione di Roma del 4 ottobre si stimano oltre un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

