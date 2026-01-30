Nel settore della carne, il dry aged sta attirando sempre più clienti. Le bistecche di alta qualità vengono vendute a 180 euro al chilo, un prezzo che fa riflettere. Nonostante la crisi dei consumi e la pressione dei prezzi, questa nicchia continua a espandersi, conquistando appassionati e ristoratori disposti a spendere di più per un prodotto di pregio.

Nel pieno di una fase storica segnata dalla contrazione dei consumi alimentari e dalla crescente attenzione al prezzo, c’è un segmento del mercato della carne che non solo resiste, ma cresce e prospera: quello della carne premium a frollatura estrema, conosciuta come dry aged. Un prodotto che sta trasformando il consumo bovino da gesto quotidiano a esperienza sensoriale d’élite, con prezzi che possono arrivare fino a 180 euro al chilo. Cos’è davvero il dry aged e perché è diverso dalla carne “normale”. Il dry aging è un processo di maturazione a secco della carne che avviene dopo la macellazione, in ambienti controllati dove temperatura, umidità e ventilazione sono regolati in modo millimetrico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il business della carne parte dal “dry aged”: bistecche premium vendute a 180 euro al chilo

Approfondimenti su Dry Aged Italia

Arriva la carne premium, un’esperienza di gusto invecchiata come il vino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Dry Aged Italia

Argomenti discussi: Food for Profit: a Termoli il documentario che scuote l'Europa; Zootecnia e clima: perché Amsterdam vieta la promozione della carne dal maggio 2026; Beyond Meat lancia Beyond Immerse: la svolta nei drink proteici vegetali; Il XIII CMJ celebra la conferenza ‘L’innovazione al servizio dell’industria del prosciutto.

Tassa sulla carne, l’Ue ci pensa davvero per affrontare le emissioni di CO?Ha senso una tassa sulla carne per ridurre l’impatto ambientale? La proposta è di aumentare l’Iva. Ecco quanto aumenterebbe il costo del cibo ... quifinanza.it

Il prezzo della carne è alle stelle. Gli allevatori chiedono una manoNocentini, presidente dell’associazione di categoria: Tantissime aziende hanno già chiuso ... msn.com

Business Box Nineteen Carne, pesce, vegetariano o gluten free Ad ognuno, ciò che desidera. Scopri il nostro menu pranzo nelle stories in evidenza e scegli la Business Box perfetta per te — Orari Per il pranzo dalle 12.30 alle 14.00 Per la cena dalle 19.30 - facebook.com facebook