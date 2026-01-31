Askatasuna sfila col brand di Zerocalcare e slogan pro-Hannoun Montaruli | grave Avs in piazza

Torino torna a essere teatro di tensioni. Nel pomeriggio, gruppi di manifestanti si sono radunati in centro per contestare lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto poche settimane fa. Tra slogan e striscioni, alcuni hanno anche sfilato con il brand di Zerocalcare e slogan a favore di Hannoun, mentre Montaruli ha parlato di un grave attacco alla libertà di espressione. La piazza si è riempita di tensione e scontri, mentre le forze dell’ordine cercano di mantenere l’ordine.

Torino è di nuovo sotto scacco. Il sabato del capoluogo piemontese si è trasformato nell'ennesimo palcoscenico per la galassia antagonista, scesa in strada dal primo pomeriggio di oggi per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto lo scorso 18 dicembre. Tre spezzoni di corteo, partiti da Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova, stanno "sfilando" per convergere verso Piazza Vittorio Veneto, trasformando la città in una zona rossa presidiata da oltre un migliaio di agenti tra Polizia, Carabinieri e Finanza. E tra cortei, occupazioni, e la solita retorica "partigiana" per difendere l'illegalità.

