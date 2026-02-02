Guerra culturale a Washington | Trump annuncia la chiusura del Kennedy Center

Il presidente Donald Trump ha deciso di chiudere il Kennedy Center, uno dei simboli più importanti delle arti negli Stati Uniti. La notizia ha sorpreso molti, soprattutto tra artisti e politici, che non si aspettavano questa mossa. Trump ha spiegato che la decisione serve a ridurre i costi, ma in città si parla di una vera guerra culturale in atto. La chiusura potrebbe arrivare già nei prossimi mesi, lasciando vuoti i palchi di uno dei luoghi più amati di Washington.

Il presidente Donald Trump ha annunciato la chiusura del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, il cuore delle arti performative americane. La comunicazione, avvenuta su Truth Social, giunge dopo un lungo periodo di boicottaggi, polemiche ed eventi cancellati da parte degli artisti del Kennedy Center. L'obiettivo del presidente, come già annunciato all'inizio del suo secondo mandato, è quello di allineare la programmazione ai valori della sua amministrazione. Tuttavia, l'ingerenza del governo sullo storico centro culturale di Washington D.C. ha generato profondo astio e preoccupazione.

