Trump al Kennedy Center di Washington per sorteggio Coppa del Mondo Fifa | Un grande onore – Il video

Open.online | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 "È un grande onore, hanno venduto più biglietti di qualsiasi altro evento. e numero due, abbiamo lavorato molto al Kennedy Center, stava cadendo a pezzi ed ora è completamente rinnovato", lo ha detto Trump arrivando al Kennedy Center di Washington per il sorteggio di Mondiali Fifa 2026. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

trump kennedy center washingtonTrump al Kennedy Center di Washington per sorteggio Coppa del Mondo FIFA: Un grande onore - (Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 "È un grande onore, hanno venduto più biglietti di qualsiasi altro evento... Riporta msn.com

trump kennedy center washingtonSorteggio dei Mondiali, Trump riceve il premio Fifa per la pace da Infantino - 'Il calcio sport grandioso e sta arrivando in America, nessuno pensava fosse possibile. Scrive ansa.it

trump kennedy center washingtonMondiali: Trump arrivato al Kennedy Center per il sorteggio - Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington dove tra poco inizierà il sorteggio per i Mondiali 2026. Scrive ansa.it

trump kennedy center washingtonMondiale 2026, Trump: "Il vero 'Football' è il calcio, negli USA dovevamo inventare un altro nome" - Trump, nel corso della cerimonia per il sorteggio della fase a gironi della prossima Coppa del Mondo (si sta. tuttomercatoweb.com scrive

trump kennedy center washingtonTrump riceve il Fifa Peace Prize: «Tra i più grandi onori della mia vita» - I Mondiali di Calcio 2026 devono ancora iniziare ma è già record per i biglietti venduti, ha annunciato il presidente Usa ai giornalisti arrivando al Kennedy Center insieme al presidente della Fifa In ... Come scrive ilsole24ore.com

Usa: Trump al sorteggio per Mondiali di calcio, “un grande giorno, vendita record di biglietti” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato al Kennedy Center di Washington in occasione della cerimonia del sorteggio ... Da agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Kennedy Center Washington