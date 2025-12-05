Trump al Kennedy Center di Washington per sorteggio Coppa del Mondo Fifa | Un grande onore – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 "È un grande onore, hanno venduto più biglietti di qualsiasi altro evento. e numero due, abbiamo lavorato molto al Kennedy Center, stava cadendo a pezzi ed ora è completamente rinnovato", lo ha detto Trump arrivando al Kennedy Center di Washington per il sorteggio di Mondiali Fifa 2026. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online