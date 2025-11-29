L’assalto alla Stampa e l’escalation del clima di odio

Torino, 29 novembre 2025 – Venerdì 28 novembre 2025 hanno scioperato, tra gli altri, anche tanti giornalisti per il rinnovo dei contratti ( leggi qui). La giornata, tuttavia, è stata segnata dall’assalto alla redazione della Stampa a Torino, in via Lugaro. Un centinaio di manifestanti pro-Palestina ha fatto irruzione nella sede del quotidiano, scandendo slogan come “Free Palestine” e accusando i cronisti di essere “complici dello Stato genocida israeliano”. I manifestanti hanno danneggiato i locali, rovesciato letame e imbrattato le pareti, mettendo a soqquadro la redazione. Si tratta di un ennesimo episodio che conferma come in Italia sia ormai diffuso un clima di odio nei confronti degli operatori dell’informazione, sempre più esposti a insulti, minacce e intimidazioni, in alcuni casi sfociati nella violenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it