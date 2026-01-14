Guasto all' impianto idrico | arrivano le autobotti della Regione

Da oltre 24 ore, a Castel Morrone, i residenti affrontano un’interruzione nell’erogazione dell’acqua a causa di un guasto all’impianto idrico. La problematica, verificatasi ieri pomeriggio, non è ancora stata risolta. Per garantire il approvvigionamento, questa mattina la Regione Campania ha inviato due autobotti di acqua potabile. La situazione rimane sotto monitoraggio, in attesa di interventi definitivi.

Da oltre 24 ore rubinetti a secco a Castel Morrone. Il guasto si è verificato attorno alle 16 di ieri (13 gennaio) e non è stato ancora risolto, al punto che la Regione Campania ha inviato questa mattina (14 gennaio) due autobotti per la fornitura di acqua potabile.L'amministrazione comunale, con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

