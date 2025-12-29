Nel fine settimana di fine anno, le piste da sci e le località montane dell’Appennino hanno registrato un afflusso significativo di visitatori, attratti dalle condizioni di sole e neve fresca. Un momento di grande interesse per chi ama gli sport invernali e desidera trascorrere il tempo in ambienti naturali, vivendo l’atmosfera tipica delle montagne in questa stagione.

Piste da sci e località montane del nostro Appennino gremite da migliaia di turisti nell’ultimo week-end dell’anno ‘baciato’ da sole e neve fresca. Sabato partita inoltre la stagione dello sci nordico al Centro fondo Boscoreale di Piandelagotti (Frassinoro): "Abbiamo battuto due anelli da 2 e da 2,5 chilometri – dicono i referenti della locale Scuola Sci – con apertura del Centro fondo dalle ore 9 alle 16". Inaugurata anche la stagione sciistica alle Piane di Mocogno sia con discesa che fondo, compresa la pista da bob e l’apprezzata area giochi sulla neve per bambini e famiglie. Affollatissime tutte le piste da discesa del Cimone, tanto che sabato si è dovuta chiudere a fine mattinata la strada di accesso a Passo del Lupo per esaurimento posti nei parcheggi e a bordo strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cimone, piste prese d’assalto

Leggi anche: Sciare sul Cimone, apertura impianti 2025: piste in funzione e sconti sugli skipass

Leggi anche: Per Natale boom di stranieri in Italia, 4 mln in arrivo negli aeroporti. Città prese d’assalto. Napoli nella top 5

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cimone, piste prese d’assalto - Piste da sci e località montane del nostro Appennino gremite da migliaia di turisti nell’ultimo week- msn.com