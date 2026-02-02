gruppi europei si mobilitano per il ritorno di aska simbolo di una ribellione senza confini

Migliaia di persone da vari paesi europei si sono radunate in piazza per chiedere il ritorno di Aska, il centro sociale che rischia di essere sgomberato. La manifestazione è pacifica, ma i partecipanti sono decisi a far sentire la loro voce. La sede di Aska rappresenta molto di più di un semplice spazio: è un simbolo di resistenza e di lotta collettiva contro le ingiustizie. Ora si aspettano sviluppi, mentre la tensione resta alta tra gli organizzatori e le autorità.

Almeno mille e duecento persone provenienti da diverse nazioni europee si sono riunite in piazza per una mobilitazione pacifica ma decisa contro lo sgombero della storica sede del centro sociale “Aska”, considerato un simbolo di resistenza collettiva e di ribellione senza confini. L’evento, tenutosi il 2 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di attivisti, artisti, studenti e cittadini di paesi come Germania, Francia, Spagna, Polonia e Grecia, uniti da un comune obiettivo: ripristinare il diritto di occupazione collettiva e di autogestione dei luoghi di aggregazione sociale. La scelta della piazza, che ha ospitato fino a ventimila persone in passato, non è casuale: rappresenta un luogo di memoria politica, simbolo di una tradizione di contestazione che risale agli anni Settanta e che ha conosciuto momenti di massima intensità durante le lotte per gli spazi pubblici negli anni Duemila. 🔗 Leggi su Ameve.eu

