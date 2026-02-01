Anziana sola in casa e senza cibo | i carabinieri si mobilitano e le portano il pasto

I carabinieri di Sacile sono intervenuti per aiutare un’anziana che vive da sola e non ha più cibo in casa. La donna ha chiamato la caserma chiedendo aiuto e, senza perdere tempo, i militari sono andati a portarle un pasto caldo. Un gesto semplice, ma che ha fatto la differenza in una giornata difficile per la signora.

Un bel gesto di solidarietà e umanità da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile si è concretizzato alcuni giorni fa, quando una signora anziana, che vive da sola e non ha più nessun familiare, ha chiamato in caserma per chiedere aiuto all’Arma.La 74enne ha raccontato di essere sola in casa, bloccata a letto da cinque giorni a causa di una brutta influenza e di non aver più niente da mangiare. La signora ha chiesto aiuto perché, ha detto, non ha più nessuno che la assista e, in particolare, che le possa comprare qualcosa da mangiare.Il militare della Centrale Operativa, con tatto ed empatia, capita immediatamente la situazione e la richiesta, si è attivato per far preparare un pasto caldo e farlo recapitare a casa dell’anziana da una pattuglia del Nucleo Radiomobile.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

