Salah crisi senza ritorno | ribellione pubblica Liverpool spaccato e addio sempre più vicino
Inter News 24 Salah non scenderà in campo contro l’Inter! La situazione dell’egiziano in uno dei momenti più delicati della propria carriera. È sempre doloroso assistere al declino di un grande campione, ma viverlo in prima persona lo è ancora di più. Mohamed Salah sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua carriera al Liverpool: relegato in panchina per tre partite consecutive, due senza neppure entrare in campo, l’attaccante egiziano ha visto sgretolarsi certezze costruite in anni di dominio tecnico e leadership assoluta. La rottura definitiva è arrivata dopo il pareggio per 3-3 contro il Leeds, quando si è presentato in zona mista pur senza essere sceso in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
