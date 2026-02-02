Un uomo cinese è stato gravemente ferito durante una sparatoria a Milano. La polizia indaga, mentre alcuni agenti sono finiti nel mirino dei colpi. Nel frattempo, il Sos Sap chiede di non notificare subito l’avviso di garanzia, considerandolo un atto dovuto. La situazione resta delicata e i dettagli sull’accaduto si fanno sempre più confusi.

Dalle strade di Torino ai quartieri di Milano, la cronaca recente restituisce l’immagine di un’Italia in cui chi indossa una divisa è diventato il bersaglio mobile di una violenza sempre più spietata e ideologizzata. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, arriva da Piazza Mistral a Milano, dove un trentenne cinese, dopo aver rapinato una guardia giurata della sua pistola, ha aperto il fuoco contro un mezzo della polizia. Solo la risposta armata degli agenti ha evitato una strage, ma oggi – paradossalmente – il dibattito rischia di spostarsi sulla condotta di chi ha servito lo Stato. Milano, sparatoria a Rogoredo: in fin di vita il 30enne cinese ferito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gravissimo il cinese ferito a Milano e agenti nel mirino. Sos Sap: non venga notificato subito l’avviso di garanzia per atto dovuto

