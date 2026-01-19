Il Sap di Imola segnala una criticità riguardo alla disponibilità di alloggi per il personale del Commissariato, in concomitanza con l’arrivo di nuovi agenti. La mancanza di sistemazioni adeguate rappresenta un ostacolo alla piena operatività e al benessere degli agenti, evidenziando la necessità di interventi per garantire soluzioni abitative adeguate alle esigenze del corpo di polizia.

Imola, 19 gennaio 2026 – Il Sap lancia un grido d’allarme in merito al tema casa, ponendo l’attenzione sulla gestione degli alloggi per il personale del Commissariato di Imola. Infatti, con l’arrivo imminente di nuovi rinforzi – sono tre gli agenti in prova e un vice ispettore che arriveranno il 27 gennaio, a cui seguiranno nuovi arrivi a marzo – la struttura si scopre impreparata, conteggiando disponibili solo due posti letto in totale. Il paradosso logistico. “Siamo di fronte a un paradosso inaccettabile – dichiara Tonino Guglielmi, segretario provinciale del sindaco autonomo di polizia –. Mentre accogliamo con favore l’arrivo di nuove risorse per il territorio, dobbiamo constatare che l’amministrazione locale è nel caos più totale sul fronte logistico”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos casa, l’allarme del Sap: “Arrivano i nuovi agenti, ma non ci sono gli alloggi”

Forze dell’ordine, arrivano i rinforzi: "Ma per loro non ci sono alloggi"

In provincia di Forlì-Cesena, l’arrivo di rinforzi per le forze dell’ordine evidenzia una criticità strutturale: la carenza di alloggi disponibili. Il sindacato autonomo di polizia (Sap) segnala che, nonostante l’aumento di personale, i posti letto sono insufficienti a soddisfare le esigenze. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla gestione delle risorse e sul benessere degli agenti, chiamati a operare in condizioni di carenza abitativa.

