Minacce a Carife conclusa l’indagine | notificato l’atto a un 37enne di origini bulgare
La Procura di Benevento ha notificato a un uomo di 37 anni di origini bulgare, residente a Carife, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’indagine riguarda minacce rivolte alla comunità di Carife, portando alla luce un episodio di rilievo nel territorio.
BENEVENTO CARIFE (AV) – La Procura della Repubblica di Benevento ha notificato a un 37enne di origine bulgara e residente a Carife, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415-bis del Codice di Procedura Penale.Il provvedimento, relativo al procedimento penale. Avellinotoday.itSilvino, trionfo alla Corrida con Amadeus: l’intervista al vincitore della sesta puntata #LaCorrida #amadeus #vincitore #Intrattenimento #intrattenimentomusicale #carife #irpinia - facebook.com facebook