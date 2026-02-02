Grandi novità sui montepremi de La Ruota della Fortuna e Chi Vuol essere Milionario

La Ruota della Fortuna e Chi Vuol essere Milionario tornano a fare notizia, questa volta per i cambiamenti sui montepremi. Sono stati svelati nuovi dettagli su come saranno i premi in palio, e i fan dei quiz televisivi aspettano con curiosità le novità che arrivano dai due programmi.

La Ruota della Fortuna e Chi Vuol essere Milionario, spuntano dettagli sul montepremi, ecco come saranno. La Ruota non è mai stata solo un gioco: è un rito collettivo. Ma ora ha deciso di cambiare marcia. Le nuove formule di premio trasformano ogni giro in una potenziale svolta di vita. Se la Ruota seduce, il Milionario incute rispetto. Qui il denaro non è solo un premio: è una montagna da scalare. E con le ultime novità, la vetta sembra ancora più alta. Tra le grandi novità c’è il montepremi. Leggi anche Belen Rodríguez, tra smentite e rivelazioni: “Cosa ho imparato dalla De Filippi” Stando a quanto riporta Giuseppe Porro ogni sera, i concorrenti dei due programmi condotti da Gerry Scotti potranno ricevere come montepremi i soldi in denaro e non più in gettoni d’oro: “Da oggi i montepremi de #LaRuotaDellaFortuna e #ChiVuolEssereMilionario saranno dati ai concorrenti vincenti in denaro e non più in gettoni d’oro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Nella puntata di domenica 1 febbraio, Gerry Scotti ha annunciato che i giochi a premi di Mediaset, come La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario, non useranno più i gettoni d’oro.

Nella puntata del 18 gennaio di “Chi vuol essere milionario”, si è notato l’effetto “Ruota della Fortuna” e una simpatia crescente per Gerry Scotti.

