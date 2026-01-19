Nella puntata del 18 gennaio di “Chi vuol essere milionario”, si è notato l’effetto “Ruota della Fortuna” e una simpatia crescente per Gerry Scotti. La sigla e l’atmosfera restano invariati, testimonianza dell’affetto del pubblico verso il conduttore. Entrambi i programmi mantengono intatta la loro identità, offrendo momenti di intrattenimento e familiarità, consolidando il ruolo di Gerry Scotti come volto di riferimento della televisione italiana.

La sigla è sempre la stessa e identico è anche il calore del pubblico. Che si tratti de La Ruota della Fortuna o di Chi vuol essere milionario, l’amore per Gerry Scotti non muta. Il conduttore è in una delle fasi migliori della sua lunga carriera e se la gode pienamente. Accolto da un applauso convincente, ha dato inizio a una nuova puntata del torneo, formula convincente che premia non solo i più bravi ma anche i più rapidi nelle risposte. Un modo per tenere alta la tensione e intrattenere il pubblico. Una scelta vincente, che segna il secondo successo per Canale 5 in questa annata televisiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuol essere milionario, pagelle 18 gennaio: effetto Ruota della Fortuna (8), una cotta per Gerry (6)

