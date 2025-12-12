Anantara Grand Tour d’Europa Viaggio unico nel segno di lusso esperienza e cultura

L'Anantara Grand Tour d’Europa è un viaggio esclusivo che unisce lusso, storia e cultura, offrendo esperienze su misura nelle prestigiose proprietà di Anantara Hotels & Resorts. Un itinerario unico pensato per scoprire le meraviglie del continente attraverso un percorso raffinato e personalizzato, regalando agli ospiti un'esperienza indimenticabile.

Anantara Hotels & Resorts pre- senta l'Anantara Grand Tour d'Europa, un esclusivo itinera-rio pensato per esplorare le me- raviglie delle sue proprietà attra- verso esperienze personalizza- bili, che combinano lusso, sto- ria e cultura. Questo viaggio si snoda tra luoghi iconici, dalle fredde terre del Nord Europa fino al calore del Mediterraneo, offrendo l'opportunità di vivere il "senso più profondo della Dolce Vita". Fondato nel 2001 in Thailandia, Anantara ha sempre posto l'ac- cento sull'autenticità dell'espe- rienza, cercando una connessio- ne profonda con i luoghi e le culture in cui opera.

Un classico della cucina italiana raccontato dallo chef Claudio Lanuto del ristorante Dei Cappuccini del Grand Hotel Anantara Convento di Amalfi - facebook.com Vai su Facebook

