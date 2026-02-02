Gran Ballo di Carnevale alla Reggia
Domenica 8 febbraio alle 16 si svolge il Gran Ballo di Carnevale alla Reggia di Caserta. I visitatori entreranno nel Vestibolo superiore e si troveranno immersi in un’atmosfera d’altri tempi. Tra musica e danze in abiti ottocenteschi, assisteranno a uno spettacolo che sembra portare indietro le lancette della storia.
Domenica 8 febbraio alle ore 16 c’è il di Caserta. Avvolti dalla magia del Vestibolo superiore, i visitatori della Reggia di Caserta faranno un viaggio nel tempo per essere spettatori di corti danzanti in abiti ottocenteschi. Il pubblico museale è invitato a entrare nell’atmosfera festosa del Gran Ballo di Carnevale, accompagnato dalla descrizione di aspetti e valori della danza e della cultura del tempo. La partecipazione all’evento è inclusa nel costo ordinario del bigliettoabbonamento al Museo. L’iniziativa rientra tra le attività selezionate dal Comitato Scientifico del Museo nell’ambito del Bando di Valorizzazione Partecipata.🔗 Leggi su Casertanews.it
