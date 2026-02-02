La notte dei Grammy Awards 2026 si è appena conclusa e il red carpet ha mostrato un classico bianco e nero, senza troppe sorprese. Tuttavia, alcuni look hanno comunque lasciato il segno, con outfit che hanno attirato l’attenzione tra eleganza e qualche tocco più audace. La serata si è rivelata più convenzionale del previsto, ma non sono mancati i momenti di scena e stile.

In un mix piuttosto convenzionale di black and white, la 68esima edizione dei Grammy non ci ha comunque privato di qualche colpo di scena ben assestato. Vedere l'abito sospeso dai piercing ai capezzoli di Chappell Roan o il collo piumato da cigno nero di Lady Gaga, incipit di un tappeto stellato rivelatosi spazio di sperimentazione. e provocazione +++dropcap Habemus vincitori dei Grammy Awards 2026, ma anche e soprattutto tantissimi momenti moda da incorniciare e ricordare di questa 68esima edizione. Tra i look migliori e i look peggiori (perché sì, è andato in scena anche il peggio), il tappeto stellato nella Crypto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Grammy Awards 2026: tutti i look sul red carpet

Approfondimenti su Grammy Awards 2026

Questa sera Taylor Swift torna sul palco dei Grammy, ma prima di scoprire le novità, ripercorriamo i suoi look passati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

2026 GRAMMYS Nominations: Watch Live Here

Ultime notizie su Grammy Awards 2026

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, tutti i vincitori; Grammy Awards 2026, l'album dell'anno è DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny. I vincitori; Grammy 2026, le nomination e tutto quello che c'è da sapere: data e dove vederli live; Carrellata dei più bei look visti sul red carpet dei Grammy Awards 2026.

Grammy Awards 2026, la lista di tutti i vincitori: a Bad Bunny l’album dell’anno, Kendrick Lamar vince più premiAi Grammy Awards 2026 Bad Bunny ha vinto come miglior album dell'anno, ma è Kendrick Lamar a portarsi a casa più premi: ecco la lista dei vincitori ... fanpage.it

Grammy 2026, tutti i vincitori tra il trionfo di Kendrick Lamar e i premi a Bad Bunny e Lady Gagapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

Billie Eilish vince per la miglior canzone dell'anno, ma oltre la musica a Los Angeles fanno notizia i duri attacchi degli artisti all'ICE e a Trump. Segui le premiazioni dei Grammy Awards su Rainews.it - facebook.com facebook

Grammy Awards 2026, le nomination e dove vedere la cerimonia x.com