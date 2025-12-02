Gotham Awards 2025 | tutti i look sul red carpet da Rihanna a Jennifer Lawrence

Vanityfair.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una parata di drappeggi e volumi visionari si è riversata sul tappeto rosso della 35esima edizione dei Gotham Awards. Da Rihanna a Julia Roberts, da Jennifer Laurence a Kirsten Stewart, ecco tutte le mise delle star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

gotham awards 2025 tutti i look sul red carpet da rihanna a jennifer lawrence

© Vanityfair.it - Gotham Awards 2025: tutti i look sul red carpet, da Rihanna a Jennifer Lawrence

