Gotham Awards 2025 | tutti i look sul red carpet da Rihanna a Jennifer Lawrence
Una parata di drappeggi e volumi visionari si è riversata sul tappeto rosso della 35esima edizione dei Gotham Awards. Da Rihanna a Julia Roberts, da Jennifer Laurence a Kirsten Stewart, ecco tutte le mise delle star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Un premio per i cineasti liberi come lo è Jafar Panahi, regista iraniano condannato in contumacia dal regime degli Ayatollah per "attività di propaganda" contro lo Stato. Panahi è stato premiato ai Gotham Awards di New York, in una cerimonia a cui ha partecip - facebook.com Vai su Facebook
Vencedores do Gotham Awards Tributo Visionário • Luca Guadagnino & Julia Roberts – After the Hunt Vai su X
Gotham Awards | Assegnati i premi dell’edizione 2025 - Sono stati assegnati i 25° Gotham Awards, i premi assegnati dalla Gotham Film & Media Institute che aprono ufficialmente la stagione dei premi cinematografici. Si legge su universalmovies.it
Gotham Awards 2025: sorprese e colpi di scena. Ecco i vincitori - L'epico film d'azione di Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l'altra si è aggiudicato il primo premio per il miglior film ai Gotham Awards ... Secondo cinefilos.it
Una battaglia dopo l'altra miglior film ai Gotham Awards, tre premi a Jafar Panahi - Uno dei film più importanti dell'anno, Una battaglia dopo l'altra, apre la stagione dei premi aggiudicandosi il Gotham Award. Secondo comingsoon.it
Gotham Film Awards 2025: i look più belli della serata - Gotham Film Awards 2025: sul red carpet le star sorprendono con look audaci e glamour che anticipano le tendenze della nuova stagione. Lo riporta grazia.it
Gotham Awards: ‘One Battle After Another’ Takes Best Feature; Three Wins For Jafar Panahi – Full List - The Gotham Awards, the traditional kickoff to the annual movie awards season, announced winners tonight in NYC. Si legge su deadline.com
Gotham Film Awards: ‘One Battle After Another’ Wins Best Feature; Jafar Panahi’s ‘It Was Just an Accident’ Sweeps - Sinners' actress Wunmi Mosaku and 'My Father's Shadow' actor Sopé Dìrísù won for best supporting and lead performance, respectively, as 'My Father's Shadow' also swept its categories. Secondo hollywoodreporter.com